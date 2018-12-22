Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 22.12.2018 22:22

Başkan Erdoğan'a ""

Nijerya'da yayınlanan gazetesince İslam dünyası ve uluslararası camiadaki etkisi ve gücü nedeniyle Cumhurbaşkanı 'a 2018 yılı "" verilmesi kararlaştırıldı. Gazetenin editörü : "Son zamanlarda dahil Arap ülkeleri, İsrail'in Filistinlileri öldürmesine sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e karşı sesini yükselten lider oldu"

Başkan Erdoğan'a büyük ödül

ülkelerinden Nijerya'da yayınlanan gazetesince 2018 yılı ""nün Cumhurbaşkanı 'a verilmesi kararlaştırıldı.

Muslim News Nigeria gazetesi editörü , AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2018 yılı 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü'nü, hem İslam dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, her zaman mazlumların yanında olduğuna dikkati çeken Ebubekir, "Son zamanlarda dahil Arap ülkeleri, İsrail'in Filistinlileri öldürmesine sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e karşı sesini yükselten lider oldu." diye konuştu.

Erdoğan'ın, Uygur Türkleri ve Arakanlı Müslümanların da her zaman yanında olduğuna işaret eden Ebubekir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı Müslümanlar arasında da büyük bir desteğe sahip." ifadelerini kullandı.

Ebubekir, Müslüman liderlere, İslam dünyasındaki sorunlara karşı birlikte daha fazla çaba gösterme çağrısı yaptı.

Öte yandan, gazetenin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ikinci, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de üçüncü sırada yer aldı.

Ayda iki defa çıkan Muslim News Nigeria, Nijerya'daki Müslümanlar başta olmak üzere İslam dünyasından haberleri sayfalarına taşıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriBaşkan Erdoğan'a "Küresel Müslüman Kişilik Ödülü"
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar