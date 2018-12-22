ABD'nin Suriye'den çekilme kararına İran'dan dikkat çeken yorum

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Suriye'den çekilmesi ile ilgili olarak ABD'nin Suriye'deki varlığının mantıksız olduğu ve gerilime yol açtığını söyledi.

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgede güvenlik ve istikrarı desteklemek için Türkiye ile birlikte çalışmaya kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında Ankara'da yapılan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'na katılan Zarif, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zarif, şu ifadeleri paylaştı:

"400 yıl boyunca barış halindeki iki komşu olarak bölgemizde güvenlik ve istikrarı desteklemek için birlikte çalışmaya kararlıyız."