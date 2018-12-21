Son dakika: Rusya'dan Azak Denizi'nde kritik hamle

Reuters haber ajansı, Rusya'nın güdümlü roket gemisinin Azak Denizi'ne doğru ilerlediğini duyurdu. Geminin Feodosya kıyılarına 1.5 deniz mili uzaklıkta yer aldığı belirtildi.

PUTİN'DEN KERÇ BOĞAZI'NDA YAŞANAN GERİLİMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

14'ÜNCÜ Yıllık Basın Toplantısı'nda Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerginliğe değinen Putin, Ukrayna'nın amacının seçimler öncesi tansiyonu yükseltmek olduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun seçimler öncesinde oyunu artırmak amacıyla Ukraynalı askerleri Kerç Boğazı'na gönderdiğini ifade etmişti.

Putin ayrıca Azak Denizi'ndeki tansiyonu azaltmak istediğini söylemişti.

AZAK DENİZİ'NDE GERGİNLİK

25 Kasım günü sabah saatlerinde Azak Denizi'nde Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri karşı karşıya gelmiş, Rus karasularına girdiği iddiasıyla Rusya'ya ait savaş gemileri Ukrayna savaş gemilerine müdahalede bulunmuştu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını ve 6 Ukrayna askerinin yaralandığını duyurmuş, gemilerin Rus özel kuvvetler tarafından ele geçirildiği açıklanmıştı.