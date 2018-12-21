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  • 21.12.2018 11:02
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 11:13

Kuzey 'de Zirvesi

'deki Türk, Kürt ve Arap inin temsilcileri, heyeti, temsilcileri, Azez Meclis Salonunda bir araya geliyor.

Bölgedeki son durum hakkında değerlendirilmelerin görüşüleceği program Ulusal Marşı'nın okunması ile başlayacak. in kongresi Sicco aşireti temsilcisi konuşmasıyla devam edecek. Programda sırasıyla Hazırlık Komisyonu adına Abdulhay Tavil, SUKO Başkanı Abdurrahman Mustafa, Heyeti Başkanı Ahmed Touma, birlikleri adına Heysem Afeysi, Türkmen aşiretleri, Kürt aşiretleri, Süryani aşiretleri temsilcisi, Meclis Başkanı konuşması yer alacak.

Soru cevabın ardından toplantı ile sonuç beyannamesi açıklanacak.

Aşiretlerin meclis binası önünde toplanması sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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