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  • 21.12.2018 21:31
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 22:43

Son dakika: GK, 'e uluslararası denetleyicileri gönderecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (GK), 'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de i destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

BMGK, Yemen hakkında kararını verdi!

Daimi üyelerden 'nin sunduğu tasarı, Güvenlik Konseyi'nde oylandı.

hükümeti ile Husiler arasında Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan "Hudeyde'de kararına" destek veren ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Hudeyde ve çevresinde ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma oluşturarak, bölgeye ilk olarak 30 günlüğüne uluslararası denetleyiciler göndermesi talep ediliyor.

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