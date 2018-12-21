Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 22.12.2018 02:03

'de büyük kriz! sert çakıldı

sı, haftanın son işlem gününde Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle gece yarısı kısmen kapanacağı endişeleriyle sert değer kaybetti.

ABD'de büyük kriz!

Kapanışta, Endeksi yüzde 1,81 düşüşle 22.445,37 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,06 kayıpla 2.416,58 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,99 azalışla 6,333.00 puana geriledi.

Başkanı Donald 'ın duvarı için finansman içermeyen bir bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, endeksleri haftanın son işlem günü de aşağı çekti.

Amerikan Kongresi, yerel saatle gece yarısına kadar Trump'ın onaylayacağı yeni bir tasarıyı geçiremez ya da Trump geri adım atmazsa federal hükümet bir kez daha kısmi ve geçici olarak kapanacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriABD'de büyük kriz! Borsa sert çakıldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar