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  • 21.12.2018 01:24
  • Son Güncelleme: 21.12.2018 01:25

Terör örgütü /'ya sahip çıktı

'nın Birleşmiş Milletler () Daimi Temsilcisi , ABD'nin 'den çekilme kararına ilişkin, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya Fransa sahip çıktı

Güvenlik Konseyindeki oturumunda konuşan Delattre, tüm dikkatlerin Suriye'nin kuzey doğusuna çevrildiğini belirterek, 'nın önceliğinin uzun vadede 'ı ortadan kaldırmak ve bu bölgede terörün yeniden dirilmesini önlemek olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın Suriye için tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve Suriye'de küçük bir alanda da olsa varlığını sürdürebileceğini ifade eden , sahada gerginliğin artmasının terör gruplarına fırsat vereceğini ifade etti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Delattre, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' diye konuştu.

François Delattre, ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda halkın ve bölgenin istikrarının korunmasını, yeni bir insani trajedinin ve terörün yeniden canlanmasının engellenmesini göz önünde bulundurması gerektiğini de sözlerine ekledi.

''DEAŞ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ''
ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter ise Anayasa Komitesinin kurulmasının gecikmesinden Suriye rejimini ve 'yı sorumlu tuttu.

Komitenin kurulması kararının 11 ay önce, ocak ayında alındığını anımsatan Hunter, yıl sonuna kadar sadece 11 gün kaldığını ve bunun, Suriye rejimi ile Rusya'nın bu taahhüdü yerine getirmesi için son şans olduğunu ifade etti.

Rodney Hunter, DEAŞ ile mücadeleye ilişkin ise ''ABD, Suriye'de ve dünya genelinde DEAŞ ve diğer terörist grupların tamamen yok edilmesi taahhüdüne bağlı. Söylediğimiz gibi, destekli kuvvetlerin geri çekilmesi için de tüm araçları kullanacağız. Müttefiklerimizle terörle mücadele konusunda birlikte çalışmaya devam ececeğiz.'' şeklinde konuştu.

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