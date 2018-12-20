Son dakika: İngiltere'de alarm! 11 bin kişi mahsur kaldı

Gatwick Havalimanı'nda Çarşamba gecesinden bu yana uçuşlar iptal edildi.

Kaç askerin gönderileceği ve askerlerin havaalanında ne yapacakları henüz bilinmiyor.



Noel tatili öncesi yaklaşık 11 bin yolcu mahsur kaldı.

Türkiye saatiyle 00:00'da kapatılan havalimanının gün içinde yeniden açılması bekleniyor. Hâlâ havalimanı bölgesinde belirtilen insansız hava araçları ise helikopterle yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Havaalanından bugün 760 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Bu durum toplamda 100 bin yolcuyu etkiliyor. Uçuşların TSİ 22:00'ye kadar gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.

'TERÖR BAĞLANTILI DEĞİL'

Sussex Emniyet Müdürlüğü, olayın "terör bağlantılı" olmadığını açıkladı. Ancak ortada uçuşları olumsuz etkilmeye yönelik "kasıtlı bir eylem" olduğu belirtildi.

Yüzlerce sefer yapılamazken çok sayıda uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi.

Yetkililer, Gatwick'e inemeyen uçakların Londra'daki Heathrow ve Luton havalimanlarının yanı sıra yoğunluk nedeniyle Manchester, Cardiff, Paris ve Amsterdam'a da yönlendirildiğini söyledi.

Gece iki insansız hava aracının görülmesi üzerine kapatılan havalimanı yerel saatle 03:01'de (TSİ 06:01) yeniden açıldı. Ancak insansız hava araçlarının yeniden görülmesiyle 45 dakika sonra seferler yeniden durduruldu.

POLİS İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI VURMADI

Havalimanının operasyon sorumlusu Chris Woodroofe, kurşunların çevredekilere zarar verebileceği endişesiyle polisin insansız hava araçlarını vurmaktan çekindiğini söyledi.

İngiltere yasalarına göre havaalanlarının bir kilometre yakınında insansız hava aracı uçurmak yasak.

Yasa bu suç için 5 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.