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  • 20.12.2018 13:45
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 14:37

Son dakika: ABD'nin 'den çekilme kararına Putin'den ilk yorum

ABD'nin 'den çekilme kararıyla ilgili konuşan Putin, "ABD Başkanı ile aynı fikirdeyim." dedi.

ABD'nin Suriye kararına Putin'den ilk yorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı 'ın 'den çekilme kararı hakkında yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

NÜKLEER SAVAŞ TEHLİKESİ

Rusya Devlet Başkanı , kitle imha silahlarına sınırlama getirilmezse küresel nükleer savaşın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

KERÇ BOĞAZI GERİLİMİ

Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerginliğe de değinen Putin, Ukrayna'nın amacının seçimler öncesi tansiyonu yükseltmek olduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun seçimler öncesinde oyunu artırmak amacıyla Ukraynalı askerleri Kerç Boğazı'na gönderdiğini ifade etti.

ABD'DE TUTUKLANAN RUS VATANDAŞI

Putin, ABD'de ajan olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve ajan olduğunu itiraf eden Rusya vatandaşı Maria Butina için, bu ifadesini zorla verdiğini belirtti.

RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIMLAR

Putin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ülkenin gelişme sürecini baltalamak olarak yorumladı ve Rusya ekonomisinin yaptırımlara alıştığını söyledi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Vladimir Putin, dünya kamuoyunun Skripal'in zehirlenmesi ve Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi vakalarına çok farklı tepkiler verdiğini ve Skripal vakasının Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara bahane olarak kullanıldığını belirtti ve bu durumu Rus Fobisi olarak niteledi.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

"ABD Başkanı Donald Trump'ın karşısında zafer kazanıldığı yorumuna genel olarak katılıyorum. Teröristlere Suriye'de çok büyük darbeler vurduk. Terör örgütlerinin ve benzer ülkelere de sızması söz konusu. Bu da Rusya, ABD ve Orta Asya ülkeleri için tehdit oluşturuyor. Trump bu konuda haklı diyebilirim."

"DEAŞ'ın yeniden bir araya gelme riski de var"

"Çekilme kararının tam olarak ne anlama geldiğinden emin değilim. ABD Afganistan'dan da çekileceğini söyledi ama ABD 17 yıldır Afganistan'da. ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair henüz bir emare göremedik. ABD askerlerinin bölgede hiçbir meşruiyeti yok."

"İstanbul zirvesinde Türkiye, Almanya ve Fransa ile birlikte aldığımız karar doğrultusunda Suriye anayasa komitesinin kurulması için elimizden geleni yapıyoruz."

AFGANİSTAN'DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

"Afganistan'ın büyük kısmını kontrol altında bulunduran Taliban'ı da barış görüşmelerinde hesaba katmalıyız"

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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