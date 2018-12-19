Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK mensubu sözde üst düzey 4 teröristin yüksek teknolojili silahlarla öldürmesi, Yunan medyasında gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD-YPG kamplarının temizleneceğini açıkladığı hatırlatılan haberde, her an gerçekleşebilecek harekat kapıdayken, Türk ordusunun güç gösterisi yaptığı belirtildi.
Yunan Skai TV kanalında gerçekleştirilen programda TSK'nın sınırları ötesinde 20 günlük bir zaman dilimi içerisinde F-16 jetleri ve yerli üretim SİHA'larıyla operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.
Türkiye'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörde arananlar listesine attığı çizikleri sıralayan Yunan kanalı, bu teröristlerin tümünün ileri teknoloji silahlarla etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.
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