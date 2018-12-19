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  • 19.12.2018 12:42
  • Son Güncelleme: 19.12.2018 12:57

Yunan kanalı canlı yayında 'larımızı övdü

Yunanistan'da bir televizyon programında Türkiye'nin arananlar listesinde yer alan teröristlere karşı gerçekleştirdiği operasyonlar ele alındı. Programda televizyon sunucusu TSK'nın operasyon görüntüleri karşısında korkuya kapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü mensubu sözde üst düzey 4 teröristin yüksek teknolojili silahlarla öldürmesi, Yunan medyasında gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD-YPG kamplarının temizleneceğini açıkladığı hatırlatılan haberde, her an gerçekleşebilecek harekat kapıdayken, Türk ordusunun güç gösterisi yaptığı belirtildi.

Yunan Skai TV kanalında gerçekleştirilen programda TSK'nın sınırları ötesinde 20 günlük bir zaman dilimi içerisinde F-16 jetleri ve yerli üretim 'larıyla operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

Türkiye'nin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörde arananlar listesine attığı çizikleri sıralayan Yunan kanalı, bu teröristlerin tümünün ileri teknoloji silahlarla etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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