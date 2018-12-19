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  • 20.12.2018 01:31

'ten küstah açıklama: Türkleri yerle bir ederiz

Genelkurmay Başkanı Apostolakis, hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Küstah açıklama: Türkleri yerle bir ederiz

Başkanı , Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu söyledi ve "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.

'TÜRKLERİ YERLE BİR EDERİZ'
Noel yortuları nedeniyle basın mensupları için düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu ve D'nin de aynı amacı güttüğünü belirtti. Apostolakis, "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" şeklinde konuştu.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Apostolakis, 'nin bölgesinde uyguladığı baskılara karşı olan 'ın , ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığından söz etti.

Yunan Genelkurmay Başkanı "Eğer savaşacaksak, ki bunu temenni etmiyoruz ve Türkiye'nin bu yola başvuracağına inanmıyoruz, bizim yanımızda kimse savaşmayacaktır. ABD ve AB ile birlikte Türkiye'nin bu meseleyi oraya kadar vardırmayacağını güvence altına almak istiyoruz." dedi.

Apostolakis buna rağmen, "ABD'nin Türkiye'den asla vazgeçmeyeceğini, kendi stratejik çıkarları açısından Türkiye'yi bölgede kendisine en yakın müttefiki olarak görmeye devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

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