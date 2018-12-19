Abramovich isyanı

İngiltere ve Rusya arasındaki ipler hala gergin. Eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın Londra'da zehirlenmesi iki ülke arasındaki ilişkileri derinden etkilerken, Rus işadamları da ağır hasar aldı. Bu krizin ilk kurbanı dünyanın en zengin işadamlarından olan Rus milyarder Roman Abramovich'ti. İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in İngiltere vizesi Mayıs ayında bitti. O tarihten itibaren İngiltere'de 5 milyar sterlinlik yatırımı olmasına rağmen ülkeye giriş izni alamayan Abramovich isyan etti. Ünlü işadamının artık bu konudaki restleşmenin bitmesini istediği belirtildi. Abramovich'in İngiltere'nin bu tarvrının kanunsuz olduğuna dikkat çekti.
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