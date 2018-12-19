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Abramovich isyanı

Rus işadamı Abramovich, Mayıs ayından beri ’ye giremiyor. ’nin patronu, İngiltere’nin bu tavrının hukuksuz olduğunu söyledi.

Abramovich isyanı
İngiltere ve arasındaki ipler hala gergin. Eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın 'da zehirlenmesi iki ülke arasındaki ilişkileri derinden etkilerken, Rus işadamları da ağır hasar aldı. Bu krizin ilk kurbanı dünyanın en zengin işadamlarından olan Rus milyarder 'ti. Premier Lig kulüplerinden 'nin sahibi Roman Abramovich'in İngiltere vizesi Mayıs ayında bitti. O tarihten itibaren İngiltere'de 5 milyar sterlinlik yatırımı olmasına rağmen ülkeye giriş izni alamayan Abramovich isyan etti. Ünlü işadamının artık bu konudaki restleşmenin bitmesini istediği belirtildi. Abramovich'in İngiltere'nin bu tarvrının kanunsuz olduğuna dikkat çekti.
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