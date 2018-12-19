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ABD'nin 'la mücadele temsilcisi McGurk'tan küstah açıklama: Endişeliyim

Gark gurk etme
Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyerek, terörüne son vereceğini açıkladı. Buna karşın YPG'li teröristlere Irak'ın kuzeyi kuca açtı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Lideri Barzani, Erbil'de üst düzey bir Amerikan heyetini ağırladı. ABD'nin Suriye'deki stratejisi hakkında 'la mücadele temsilcisi McGurk ile görüşen Barzani, "Suriyeli Kürtlerin geleceği konusunda endişeliyim!" dedi. McGurk'un da Barzani'nin endişelerini paylaştığı öğrenildi.




Paniğe kapılan teröristler, Ayn El Arab'ın çevresinde hendek kazdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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