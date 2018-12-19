Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyerek, YPG terörüne son vereceğini açıkladı. Buna karşın YPG'li teröristlere Irak'ın kuzeyi kuca açtı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Lideri Barzani, Erbil'de üst düzey bir Amerikan heyetini ağırladı. ABD'nin Suriye'deki stratejisi hakkında DEAŞ'la mücadele temsilcisi McGurk ile görüşen Barzani, "Suriyeli Kürtlerin geleceği konusunda endişeliyim!" dedi. McGurk'un da Barzani'nin endişelerini paylaştığı öğrenildi.
Paniğe kapılan teröristler, Ayn El Arab'ın çevresinde hendek kazdı.
Paniğe kapılan teröristler, Ayn El Arab'ın çevresinde hendek kazdı.
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