Suudi Arabistan, ABD Senatosu'nun gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Selman'ı sorumlu tutan kararının "asılsız ve kanıtsız iddialar sonucunda alındığını" ileri sürdü. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun Kaşıkçı cinayetine ilişkin karar tasarısını sert bir dille eleştirirken, ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen Kaşıkçı konusunda Veliaht Prens bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosu'nda geçen hafta kabul edilmişti. Talimatın, Veliaht Prens Selman tarafından verildiği belirtilerek cinayete karışanlardan hesap sorulması istenmişti.
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