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hem suçlu hem güçlü

Riyad yönetimi, Senatosu’nun Kaşıkçı inden ’ı sorumlu tutan kararını “iç işlerine ölçüsüz bir müdahale” olarak niteledi...

Hem suçlu hem güçlü
Suudi Arabistan, Senatosu'nun gazeteci Cemal Kaşıkçı inden Suudi Selman'ı sorumlu tutan kararının "asılsız ve kanıtsız iddialar sonucunda alındığını" ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı, ABD Senatosu'nun Kaşıkçı cinayetine ilişkin karar tasarısını sert bir dille eleştirirken, ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen Kaşıkçı konusunda Veliaht Prens bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosu'nda geçen hafta kabul edilmişti. Talimatın, Veliaht tarafından verildiği belirtilerek cinayete karışanlardan hesap sorulması istenmişti.
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