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’den kırım hamlesi

Kremlin’den kırım hamlesi
Kremlin'in emri ile , Kırım'da 10'dan fazla savaş uçağı konuşlandıracağını açıkladı. Rusya lideri Putin'in bu konuda bakanlığa tam yetki verdiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'nın yıl sonuna kadar Kırım yakınlarında bir "provokasyona" hazırlandığını iddia etmesinin ardından bu kararın alındığına dikkat çekildi.
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