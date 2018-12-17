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  • 17.12.2018 08:32
  • Son Güncelleme: 17.12.2018 08:59

'dan 'ye tepkisi

cinayetinden 'ı sorumlu tutan 'de konuyla ilgili çıkartılan yasa tasarısının ardından, yönetiminden sert bir açıklama geldi. Suudiler ABD'ye "İçişlerimize müdahaleye izin vermeyiz." dedi.

Suudi Arabistan'dan ABD'ye Prens Selman tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, Senatosu'nun doğrulanmamış iddia ve suçlamalara dayandırdığı, Krallık'ın içişlerine açıkça müdahale eden ve Krallık'ın bölgesel ve uluslararası rolünü hafife alan duruşunu reddediyor" ifadeleri kullanıldı.

ABD SENATOSU VELİAHT PRENS'İ SORUMLU TUTTU
2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarı, 14 Aralık'ta ABD Senatosuna sunulduktan sonra sesli oylamada kabul edildi.

Tasarıda, Senatonun Kaşıkçı cinayetinin Veliaht tarafından emredildiğine inandığı belirtilirken, Riyad yönetimine de "Kaşıkçı cinayetine dahli bulunan herkesten hesap sorması" çağrısında bulunuldu.

YEMEN'DEKİ KRİZ DE TASARIDA YER ALDI
Tasarıda ayrıca, ABD'nin Yemen'deki insani krizin devam etmesinde rolü olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri eylemlerine verdiği desteğin de derhal kesilmesi talep edildi.

Bu tasarıyla ABD Senatosu, Muhammed bin Selman'ı cinayetinden resmi olarak sorumlu tutmuş oldu.

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