Hindistan'ın Mumbai kentindeki Kamgar Devlet Hastanesinde yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde tüm binaya yayıldığı yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
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