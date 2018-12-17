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  • 17.12.2018 21:55

Son dakika: 'da hastane ı! Bilanço ağırlaşıyor...

'ın kentinde bir hastanede çıkan da en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hastanede yangın! Bilanço ağırlaşıyor...
'ın kentindeki Kamgar Devlet Hastanesinde çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde tüm binaya yayıldığı yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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