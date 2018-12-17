Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) eğitim alan Suriyeli Peşmerge komutanları ile terör örgütü YPG/PKK'lıların dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptığını ileri sürdü.

AA muhabirine konuşan Muhammed, "Roj (Suriyeli) Peşmergeleri komutanları ile PYD'liler, dün ABD'nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda Irak'taki Roj Peşmergelerinin Suriye'nin kuzeyine dönüş meselesi ele alındı." dedi.

Muhammed, ABD'li yetkililerin görüşmede Suriyeli Peşmergelerin ülkelerine döneceğini, PYD'nin hiçbir şekilde buna engel olmaması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.

Müslim Muhammed'in bu iddiası, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde "ABD'nin yönetiminde Suriye Peşmergeleri ve PYD toplandı" başlığıyla verildi.



KDP'ye yakınlığıyla bilinen Basnews haber sitesine dün konuşan bir kaynak da ABD'nin terör örgütü YPG/PKK yerine Suriye'de Fırat'ın doğusundaki bölgelere Suriyeli Peşmergeleri sevk etmeyi planladığını öne sürmüştü.

İsmi açıklanmayan kaynak, ABD'nin Türkiye'nin ciddi tepkileri ve operasyon başlatacağı çağrısı üzerine böyle bir plana başvurduğunu belirterek, IKBY'de eğitim alan binlerce Suriyeli Peşmerge'nin Washington yönetiminin desteğiyle Suriye topraklarına geçeceğini ifade etmişti.





DEAŞ'A KARŞI SAVAŞAN 8 BİN SURİYELİ PEŞMERGE

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu biliniyor.

Suriyeli Peşmergeler, o tarihten bu yana terör örgütü PYD/PKK engel olduğu için Suriye'ye dönemiyor.

Suriye'de PYD/PKK tarafından KDP'ye yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine sokulmayan Suriyeli Peşmergeler, DEAŞ saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlara katılıyordu.

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) silahlı gücü olarak da biliniyor.