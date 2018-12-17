Volker, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel'den katıldığı video konferans yayınında, Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde Azak Denizi'nde artan gerilimi ve Ukrayna'nın doğusundaki gerginliği değerlendirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların hala devam ettiğini vurgulayan Volker, "Bu çatışmalar artık bitmeli. Biz (ABD), Fransa, Almanya bu konuyla meşgul oluyoruz. Ukrayna, Minsk Anlaşması'nda kendi sorumluluklarını yerine getiriyor. Ancak ağır silahların ve yabancı savaşçıların bölgeden çekilmesi konusunda Rusya'dan önemli bir hareket göremiyoruz." dedi.