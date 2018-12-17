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  • 17.12.2018 22:19

ABD'li temsilciden flaş yorumu: Gerilim Avrupa'da ciddi endişe doğuruyor

ABD'nin Özel Temsilcisi Kurt Volker, 'nın, 25 Kasım'da, 'ndeki yakınlarında kara sularını ihlal ettiği gerçekçesiyle Ukrayna'nın 3 savaş gemisi ve 24 denizcisini alıkoymasından, Avrupa'daki herkesin endişe duyduğunu söyledi.

Avrupa'yı bekleyen büyük tehlike!

Volker, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel'den katıldığı video konferans yayınında, Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde Azak Denizi'nde artan gerilimi ve Ukrayna'nın doğusundaki gerginliği değerlendirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların hala devam ettiğini vurgulayan Volker, "Bu çatışmalar artık bitmeli. Biz (ABD), Fransa, Almanya bu konuyla meşgul oluyoruz. Ukrayna, Minsk Anlaşması'nda kendi sorumluluklarını yerine getiriyor. Ancak ağır silahların ve yabancı savaşçıların bölgeden çekilmesi konusunda Rusya'dan önemli bir hareket göremiyoruz." dedi.

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