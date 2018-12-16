Amerikan Washington Post gazetesi, ABD-Meksika sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki Guatemalalı Jackeline Caal'ın susuzluktan hayatını kaybettiğini yazdı. Küçük kızın 8 saatten fazla bir süre sonra nöbet geçirdiği ve ateşinin çıktığı belirtildi. Gazetenin haberine göre, gümrük yetkilileri Guatemalalı kızın "birkaç gündür yemek yemediğini ve su içmediğini" ifade etti. Birçok Amerikan yayın organı da, Amerikan sınır polislerinin Jackeline Caal'a bilerek su vermediğini ve onun ölümünü seyrettiğini iddia etti. Yetkililer otopsi yapılacağını ancak sonucun açıklanmasının haftalar alacağını söyledi. Hastanedeki doktorlar ise çocuğun ölüm nedeni olarak ateş, aşırı sıvı kaybı ve septik şoku gösterdi.
Jackeline Caal
Jackeline Caal
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