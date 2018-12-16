Bugünkü
Takvim

Sınırdaki canavarlık: " ’ı susuz bırakarak öldürdü"

ABD medyasında korkunç iddia , sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki ’ı susuz bırakarak öldürdü.

Sınırdaki canavarlık
Amerikan gazetesi, ABD- sınırında gözaltına alınan 7 yaşındaki Guatemalalı 'ın susuzluktan hayatını kaybettiğini yazdı. Küçük kızın 8 saatten fazla bir süre sonra nöbet geçirdiği ve ateşinin çıktığı belirtildi. Gazetenin haberine göre, gümrük yetkilileri Guatemalalı kızın "birkaç gündür yemek yemediğini ve su içmediğini" ifade etti. Birçok Amerikan yayın organı da, Amerikan sınır polislerinin Jackeline Caal'a bilerek su vermediğini ve onun ölümünü seyrettiğini iddia etti. Yetkililer otopsi yapılacağını ancak sonucun açıklanmasının haftalar alacağını söyledi. Hastanedeki doktorlar ise çocuğun ölüm nedeni olarak ateş, aşırı sıvı kaybı ve septik şoku gösterdi.



Jackeline Caal
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriSınırdaki canavarlık: "Amerikan polisi Jackeline Caal’ı susuz bırakarak öldürdü"
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar