Bugünkü
Takvim

’ya suçlaması

Prada’ya ırkçı suçlaması
İtalyan lüks moda evi , bir figüre benzeyen maskot ürünleri nedeniyle boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Prada'nın "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü, siyahları aşağılamak ve alay etmek için kullanılan "kara surat" (blackface) makyajına olan benzerliği nedeniyle tepki çekti. Birçok kişi Prada aleyhine dava açacağını açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriPrada’ya ırkçı suçlaması
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar