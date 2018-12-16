Prada’ya ırkçı suçlaması

İtalyan lüks moda evi Prada, ırkçı bir figüre benzeyen maskot ürünleri nedeniyle boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Prada'nın "Pradamalia" aksesuar serisinde yer alan ve 550 dolara satılan maymun figürü, siyahları aşağılamak ve alay etmek için kullanılan "kara surat" (blackface) makyajına olan benzerliği nedeniyle tepki çekti. Birçok kişi Prada aleyhine dava açacağını açıkladı.
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