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Büyük tarım projesi

Büyük tarım projesi
AK Parti Aydın Milletvekili ve KİT Komisyonu Başkanı , önemli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Mustafa Savaş, 'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında yer alan Aydın'la ilgili projeyi en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Savaş, "Hemşehrilerimize iktidarı olarak verdiğimiz büyük bir sözü daha tutuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu devasa projeyle tarımsal yatırım ve üretimde verimliliği artıracağız, tam otomasyonlu seraların kurulmasını sağlayacağız. Aydın'a çok büyük bir proje getiriyoruz. Aydın tarımsal yatırımın merkezi olacak. Çiftçilerimiz daha fazla üretecek, ürettikçe daha fazla zenginleşecek. AK Parti iktidarıyla bu bereketli topraklardan yatırım fışkıracak. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.
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