Büyük tarım projesi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, önemli çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Mustafa Savaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında yer alan Aydın'la ilgili projeyi en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Savaş, "Hemşehrilerimize AK Parti iktidarı olarak verdiğimiz büyük bir sözü daha tutuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu devasa projeyle tarımsal yatırım ve üretimde verimliliği artıracağız, tam otomasyonlu seraların kurulmasını sağlayacağız. Aydın'a çok büyük bir proje getiriyoruz. Aydın tarımsal yatırımın merkezi olacak. Çiftçilerimiz daha fazla üretecek, ürettikçe daha fazla zenginleşecek. AK Parti iktidarıyla bu bereketli topraklardan yatırım fışkıracak. Bunun sözünü veriyoruz" dedi.
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