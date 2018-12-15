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  • 15.12.2018 20:20
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 20:20

Tesadüfen bulundu! Değeri belirlenemedi

'daki bir madende bulunan 552 karatlık ın, kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu açıklandı.

Tesadüfen bulundu! Değeri belirlenemedi

Dominion Diamond Mines adlı madencilik firmasından yapılan açıklamada, 'nın kuzey bölgesindeki bir madende, 552 karatlık sarı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada elmasın, ham haliyle satılmayacağı ve değerinin belirlenmesi için henüz çok erken olduğu vurgulandı.



Söz konusu elmasın, kıtasında bugüne kadar bulunan en büyük elmas olduğu aktarılan açıklamada, daha önce 2015'te aynı madende bulunan 187,7 karatlık "Diavik Foxfire" adlı elmasın bu rekoru elinde tuttuğu kaydedildi.

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