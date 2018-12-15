Trump'ın göreve geldiği günden bu yana kabinesi ve yakın çevresinden ayrılacak son isim İçişleri Bakanı Zinke oldu.

Haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Trump, "İçişleri Bakanı Ryan Zinke, yaklaşık 2 yıllık hizmetinin ardından yıl sonunda görevinden ayrılacak. Ryan görevini başarıyla yürüttü, kendisine ülkemize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Zinke'nin yerine gelecek ismi gelecek hafta açıklayacağını belirtti.





Montanalı 57 yaşındaki Ryan Zinke, 23 yıl ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olarak siyasete atıldı.

Zinke, yaptığı iş bağlantıları, seyahatleri ve politik kararları nedeniyle göreve başladığından bu yana federal soruşturmalar ile karşı karşıya idi.

TRUMP KABİNESİNDE DEĞİŞİM

ABD Başkanı Trump'ın görevine başladığı 2017 Ocak ayı itibarıyla kabinesi ve yakın çevresinde birçok isim değişti.

Trump'ın kabinesinden son olarak BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Adalet Bakanı Jeff Sessions, Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi isimler ayrılmıştı.