ABD'DE Rus ajanı olmakla suçlanan Maria Butina (39), geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında dava açılan ve suçlamaları reddeden Butina, daha sonra savcılıkla işbirliğine giderek suçunu itiraf etti. ABD'nin Rusya siyasetini etkilemek için National Rifle Association'a (Ulusal Silah Birliği) sızmaya çalışan Maria Butina, "ABD'ye karşı komplo kurmaya" çalıştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zakharova, Amerikan CNN Televizyonu'na verdiği mülakatta, "Butina'ya işkence yapıldı" demişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zakharova, Amerikan CNN Televizyonu'na verdiği mülakatta, "Butina'ya işkence yapıldı" demişti.
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