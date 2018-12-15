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İtirafçı ajan

İtirafçı ajan
ABD'DE Rus ajanı olmakla suçlanan Maria Butina (39), geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında dava açılan ve suçlamaları reddeden Butina, daha sonra savcılıkla işbirliğine giderek suçunu itiraf etti. ABD'nin siyasetini etkilemek için National Rifle Association'a (Ulusal Silah Birliği) sızmaya çalışan , "ABD'ye karşı komplo kurmaya" çalıştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zakharova, Amerikan CNN Televizyonu'na verdiği mülakatta, "Butina'ya işkence yapıldı" demişti.
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