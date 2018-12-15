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  • 16.12.2018 02:44

'nun oğlundan haddini aşan sözler!

'nun oğlu : "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim".

Yine haddini aştı!

'nun oğlu , bölgeye barışın gelmesi için tüm Yahudilerin veya da tüm Müslümanların İsrail-Filistin topraklarından tamamen ayrılması gerektiğini dile getirerek, kendisinin Müslümanların söz konusu topraklardan gitmesini tercih ettiğini söyledi.

Oğul Netanyahu, Facebook hesabından paylaştığı mesajında Filistinli Müslümanlar ile Yahudiler arasında barışın mümkün olmadığını ileri sürerek bölgede barışın ancak iki gruptan birinin bölgeden tamamen ayrılmasından sonra mümkün olacağını öne sürdü.

Bölgede barışın sağlanması için iki seçenek olduğunu dile getiren Yair Netanyahu, "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan (Filistin-İsrail) tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." diyerek bölgede istemediğini açıkça dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 yaşındaki oğlu Yair Netanyahu, sık sık sosyal medyadaki skandal mesajlarıyla gündeme geliyor.

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