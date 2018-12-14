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lı yıldızı Salah vakıf kurdu

’un lı yıldızı Salah, vakıf kurdu. Birçok aileye maaş bağlayan Salah, öğrencilere burs verdi, fakirler için hastane yaptırdı...

Kahraman
, darbeci Sisi yönetiminde Amerikan çıkarları için kararlar alsa da 'un yıldız forveti , yardımsever kimliğiyle öne çıkıyor. Bir baba Muhammed Salah'ın oğlunun lösemi ameliyatının masraflarını ödediğini söyledi. Memleketi Basyoun'da çocukların okuyabileceği bir dini vakıf kurdu ve köydeki yuvaya bağış yaptı. İşte Muhammed Salah Vakfı'nın yardımseverliği:

Eski Mısırlı futbolculara maaş ödemesi yapıyor.
450 ailenin tüm masraflarını karşılıyor.
300 öğrenciyi tam burslu okutuyor.
2 hastane yaptırdı
1 PET kliniği açtı.
araştırma vakıflarının organizasyonlarına ücretsiz katılıyor.

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