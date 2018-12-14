İngilizler, birçok yardımcısını kovan ve sarayda çalışanlara resmen eziyet ettiği söylenen yeni gelin Meghan Markle'ın yaptıklarını konuşurken, Kraliçe Elizabeth bir iş ilanıyla temizlik görevlisi aradığını duyurdu. Mirror'da yer alan haberde, resmi olarak maaş ilan edilmese de Mayıs'ta benzer bir pozisyon için yıllık 16 bin pound teklif edildiği hatırlatılarak, "Yılda 33 gün izin hakkı olacak ve haftada 5 gün çalışacak. Buna ek olarak emeklilik payının yüzde 15'i verilecek ve yemeği de saray karşılayacak. Fakat çalışanlar kraliyet ailesiyle gezmek zorunda" yorumu yapıldı. Londra'da ya da Windsor Kalesi'nde çalışması beklenen temizlik görevlisi için hazırlanan ilanda, "Hizmet sektöründe kariyer yapmak isteyenler için kendilerini geliştirebilecekleri bir iş" ifadesi yer aldı.