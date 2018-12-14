ABD ile terör örgütü PYD'liler arasında görüşme

Başkan Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki teöristlerin ve yuvalarının temizlenmesi için talimat verdi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çalışmalara başladı.

Türkiye'nin hazırlıkları devam ederken yeni bir haber geldi. Habere göre, ABD ile terör örgütü PYD'liler arasında bir görüşme gerçekleşiyor.

ABD İLE PYD ARASINDA TEMAS!

Edinilen bilgiye göre ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapması kesinleşince bölgedeki teröristlere moral vermek için soluğu Suriye'nin kuzeyinde aldı.

Öte yandan paniğe kapılan PKK da bölgedeki aşiretleri kendilerine destek vermemeleri halinde sahip oldukları her şeye el konulacağı yönünde tehdit ediyor.

YPG/PKK TÜRKİYE'YE KARŞI ESAD'TAN DESTEK İSTEDİ

Ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgüt YPG/PKK, Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı vermesinin ardından Beşşar Esad rejiminden yardım talep etti.

YPG/PKK'nın örgüte yakın internet sitelerinde yer alan açıklamasında, Suriye rejimine, Türkiye'nin bölgeye operasyon yapmasına karşı tutumunu belli etmesi çağrısı yapıldı.

İLK YARDIM TALEBİ DEĞİL!

Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşı da Esad rejimiyle iş birliğine gitmişti.

Örgüt, TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezine yaklaşmasının ardından Esad rejiminden destek istemişti.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE DAYANAMADILAR!

Örgütün çağrısının ardından Esad rejimi bölgeye asker sevk etmese de şubat ayında "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerini gönderme girişiminde bulunmuştu.

Halep'ten yola çıkarak Afrin'e ilerlemeye çalışan Esad'e bağlı güçler TSK'nın yaptığı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.

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