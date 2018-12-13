Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 13.12.2018 11:34
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 12:14

/ Türkiye'ye karşı Esad'dan yardım dilendi!

Terör örgütü /'yı operasyon korkusu sardı. 'nin kuzeydoğusunu işgal eden YPG/PKK, ’ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı vermesinin ardından Beşşar Esad rejiminden yardım dilendi.

YPG/PKK Türkiye'ye karşı Esad'dan yardım dilendi!

/'nın örgüte yakın internet sitelerinde yer alan açıklamasında, rejimine, Türkiye'nin bölgeye operasyon yapmasına karşı tutumunu belli etmesi çağrısı yapıldı.

BU İLK İŞ BİRLİĞİ DEĞİL!

Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu'nun () Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşı da rejimiyle iş birliğine gitmişti.

Örgüt, TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezine yaklaşmasının ardından Esad rejiminden destek istemişti.

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜNE KARŞI KOYAMADILAR

Örgütün çağrısının ardından Esed rejimi bölgeye asker sevk etmese de şubat ayında "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerini gönderme girişiminde bulunmuştu.

'ten yola çıkarak Afrin'e ilerlemeye çalışan Esed'e bağlı güçler TSK'nın yaptığı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriYPG/PKK Türkiye'ye karşı Esad'dan yardım dilendi!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar