İngiltere'de istifa depremi

Brexit anlaşması yüzünden başı belada olan May için dün parti grubunda güven oylaması yapılmış ve İngiltere'nin Başbakanı güven tazelemişti. Ancak May'in milletvekilleriyle pazarlık edip, 2022'de istifa edeceği garantisini verdiği, bu sebepten ötürü güven oylamasını geçtiği iddia edilmişti.

Dakikalar önce İngiltere Başbakanı Theresa May, 2022'de yapılması planlanan başbakanlık seçimlerinden önce istifa edeceğini ve siyaseti bırakacağını doğruladı.