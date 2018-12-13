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'da terör saldırısı | 4 kişi hayatını kaybetti

’in isyan ettiği ’da bu kez terör esti. Strazburg’da na dalan bir saldırgan etrafa ateş etti. 4 kişi can verdi. Polis ve asker, kaçan saldırganı yakalamak için sokağa indi

Noel terör
Kaos tetikçisi George Soros'un finanse ettiği Sarı Yelekliler, 'yı savaş alanına çevirdi. Akaryakıt zamlarını protesto eden binler, Paris'i ateşe verdi. Protestolarla mücadele eden Fransa'da bu kez terör esti! Strazburg kentinin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan na dalan Fas asıllı Fransız vatandaşı 29 yaşındaki Cherif Chekatt, etrafa ateş etti. 11 kişi yaralanırken 4 kişi de can verdi. Polisle çatışan saldırgan izini kaybettirdi. Fransa'da polis ve asker sokağa inip, caniyi yakalamak için harekete geçti. Valilik, terör saldırısı ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

5 KİŞİ SORGUYA ALINDI
Saldırganın "Fiş S" olarak bilinen, takip edilen kişiler arasında yer aldığı ve evinde bulunamadığı belirtildi. Sokaklarda dolaşan bazı polislerin elinde bulunan balyoz ise dikkat çekti. Olayla ilgili 5 şüphelinin sorgulandığı kaydedildi.



Polis, 4 kişiyi öldüren terörist 'ı her yerde arıyor.



SARI KIRMIZI
Fransa'da devam eden protestoları, Hollanda'ya da sıçradı. Hollanda'da sarı yeleklilerden sonra 'kırmızı yelekliler', sokağa çıkmaya hazırlandı. Hükümeti protesto eden kırmızı yelekliler, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenleneceği yönünde çağrı yaptı.

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