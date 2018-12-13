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ABD Senatosu'nda kabul edildi: Muhammed bin Selman Kaşıkçı cinayetinden sorumlu
Son dakika haberine göre Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarı ABD Senatosu'nda kabul edildi. Bu tasarıyla birlikte ABD'nin Yemen'deki savaş bağlamında Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı da kabul edildi.
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