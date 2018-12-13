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  • 13.12.2018 23:38
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 23:53

Senatosu'nda kabul edildi: Muhammed bin Selman Kaşıkçı cinayetinden sorumlu

Son dakika haberine göre Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarı Senatosu'nda kabul edildi. Bu tasarıyla birlikte ABD'nin 'deki savaş bağlamında 'a sağladığı askeri desteğin kesilmesini öngören yasa tasarısı da kabul edildi.

ABD'den Suudi Arabistan kararı
Ayrıntılar geliyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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