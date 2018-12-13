Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açık olmadığını bildirdi.
AB Liderler Zirvesi ardından yayımlanan Brexit'e ilişkin sonuç bildirgesinde, üye devletlerin daha önce kabul edilen 585 sayfalık "ayrılık anlaşması"nın arkasında durduğu ve belgenin onaylanma sürecinin devam edeceği belirtildi.
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