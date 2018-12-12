Cohen'in ceza duruşması bugün New York'taki federal mahkemede yerel saat ile 11.00' de (TSİ 19.00) başladı. Cohen duruşmaya karısı ve çocuklarıyla geldi.
ABD Başkanı Trump'ın kendisini "zayıf" olarak değerlendirmesine ilişkin Cohen, "Bu doğru fakat başka bir nedenle doğru. Çünkü tekrar tekrar kendimi Trump'ın kirli eylemlerini örtbas etmek zorunda hissettim." diye konuştu.
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