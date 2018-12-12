ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, önceki gün ABD merkezli haber kanalı Fox News'te önemli açıklamalarda bulundu. İsrail ve Filistin ilişkilerini değerlendiren Kushner, Orta Doğu bölgesine daha geniş açıdan baktıklarını ve İsrail ve Filistin arasındaki bir anlaşma yapılmasına odaklandıklarını da söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın farklı tarafları bir araya getirmeye çalıştığını belirten Kushner, önümüzdeki birkaç ay içerisinde İsrail ve Filistin planlarını uygulayacaklarını söyledi. Bu planla İsrailliler'in yaşamını güvence altına alacağını ve Filistinliler için de daha iyi yaşam koşulları sağlayacağını ifade etti. Avrupa Ordusu konusunda ise "PESCO'nun kurulacağına pek ihtimal vermiyorum" dedi. ABD'nin güvenliğinin, ülke dışındaki askeri varlığıyla sağlandığını da sözlerine ekledi. Röportajda Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında istihbarat kurumlarının çalışma yapmayı sürdürdüğünü belirtti. "Adaletin yerini bulacağına inancımız tam" dedi.
SELMAN'A TAVSİYELER
New York Times, Kaşıkçı cinayetinden sonra Kushner'in Selman ile 10 Ekim'de sadece bir kez telefonda görüştüğünü yazdı. İkilinin, hala gayri resmi bir şekilde görüşmeye devam ettiğini kaydetti.
Kushner, yaklaşık 1.5 saat konuştuğu Fox News'te, Kaşıkçı'yla ilgili sorulara kaçamak cevap verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın farklı tarafları bir araya getirmeye çalıştığını belirten Kushner, önümüzdeki birkaç ay içerisinde İsrail ve Filistin planlarını uygulayacaklarını söyledi. Bu planla İsrailliler'in yaşamını güvence altına alacağını ve Filistinliler için de daha iyi yaşam koşulları sağlayacağını ifade etti. Avrupa Ordusu konusunda ise "PESCO'nun kurulacağına pek ihtimal vermiyorum" dedi. ABD'nin güvenliğinin, ülke dışındaki askeri varlığıyla sağlandığını da sözlerine ekledi. Röportajda Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında istihbarat kurumlarının çalışma yapmayı sürdürdüğünü belirtti. "Adaletin yerini bulacağına inancımız tam" dedi.
SELMAN'A TAVSİYELER
New York Times, Kaşıkçı cinayetinden sonra Kushner'in Selman ile 10 Ekim'de sadece bir kez telefonda görüştüğünü yazdı. İkilinin, hala gayri resmi bir şekilde görüşmeye devam ettiğini kaydetti.
Kushner, yaklaşık 1.5 saat konuştuğu Fox News'te, Kaşıkçı'yla ilgili sorulara kaçamak cevap verdi.
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