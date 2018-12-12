Hintli işadamı Mukesh Ambani, 47 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 19'uncu kişisi ilan edildi. Petrokimya milyarderi Ambani'nin kızı Isha Ambani (27), Hindistan'ın en zenginlerinden biri olan Ajay Piramal'ın oğlu Anand Piramal ile evlendi. Udaipur'da hafta sonu Kent Sarayı'nda başlayan düğün, ihtişamıyla büyüledi. Konukların düğün programını takip edebilmeleri için özel bir akıllı telefon uygulaması geliştirildi. Düğün adete yıldızlar geçidiydi. Düğüne eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim ve Bollywood yıldızları akın etti.
ABD'li pop kraliçesi Beyonce ise düğünde konser verdi. Güzel şarkıcı, Hint geleneklerini yansıtan 3 özel kostüm giydi. Beyonce'un sahneye çıkmak için aldığı ücret gizlendi. Dünyanın en pahalısı olduğu konuşulan düğüne davetlilerin 100 uçakla taşındığı öğrenildi.
Dünyanın en pahalı düğünü, Çarşamba günü yapılacak törenle sona erecek.
ABD'li pop kraliçesi Beyonce ise düğünde konser verdi. Güzel şarkıcı, Hint geleneklerini yansıtan 3 özel kostüm giydi. Beyonce'un sahneye çıkmak için aldığı ücret gizlendi. Dünyanın en pahalısı olduğu konuşulan düğüne davetlilerin 100 uçakla taşındığı öğrenildi.
Dünyanın en pahalı düğünü, Çarşamba günü yapılacak törenle sona erecek.
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