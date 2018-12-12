Abdulfettah El-Sisi'nin sarı yelek paniği

Fransa'da ateş sönmedi! 17 Kasım'dan beri akaryakıt zamlarını protesto eden 'Sarı Yelekliler', sokakları savaş alanına çevirdi. Gözaltı sayısı 4 bini geçti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çark etti. Emekli maaşında artık kesinti yapmayacağını ve asgari ücrete 100 avro zam yapacağını bildirdi. Ancak bu açıklama Sarı Yelekliler'i memnun etmedi. Protestolar dün de devam etti. İsyan ateşinin sıçradığı Belçika'da ve Hollanda'da da protesto gösterileri düzenlendi. Mısır'da darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi ise panikledi.
SARI YELEK PANİĞİ
Mısır'da benzer eylemin düzenlenmesinden korkan Sisi, göstericilerin simgesi olan sarı yelek satışına yasak getirdi. Gösterilerinin Mısır'a sıçramasını önlemek isteyen Sisi rejimi, Kahire'deki bazı dükkanlara talimat verdi. Ülkede sarı yeleklerin sadece polis onayıyla satılacağı ifade edildi.
SARI YELEK PANİĞİ
Mısır'da benzer eylemin düzenlenmesinden korkan Sisi, göstericilerin simgesi olan sarı yelek satışına yasak getirdi. Gösterilerinin Mısır'a sıçramasını önlemek isteyen Sisi rejimi, Kahire'deki bazı dükkanlara talimat verdi. Ülkede sarı yeleklerin sadece polis onayıyla satılacağı ifade edildi.
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