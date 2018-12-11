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  • 12.12.2018 01:20

Trump: 30 gün içinde hiçbiri kalmayacak!

Başkanı , ülkesinin 'a karşı çok başarılı bir mücadele verdiğini savunarak, "DEAŞ'a karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DEAŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak." dedi.



Beyaz Saray'da düzenlenen ve Irak ile Suriye'deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşan Trump, DEAŞ'la ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

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