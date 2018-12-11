Trump: 30 gün içinde hiçbiri kalmayacak!

Beyaz Saray'da düzenlenen ve Irak ile Suriye'deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşan Trump, DEAŞ'la ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.
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Beyaz Saray'da düzenlenen ve Irak ile Suriye'deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşan Trump, DEAŞ'la ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.
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