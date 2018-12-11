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kraliçe tutuklandı

güzellik kraliçesi tutuklandı.

Kraliçe çıplak
ABD'nin 2014 güzellik kraliçesi Ramsey Bearse öğretmenlik yaptığı okulda 15 yaşındaki erkek öğrencisine gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı. Olay, 'nin Kentucky eyaletinde bir öğrenci velisinin, oğlunun cep telefonun da öğretmenine ait çıplak fotoğrafları görmesi sonucu ortaya çıktı.
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