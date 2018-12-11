ABD'nin 2014 güzellik kraliçesi Ramsey Bearse öğretmenlik yaptığı okulda 15 yaşındaki erkek öğrencisine çıplak fotoğraf gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı. Olay, ABD'nin Kentucky eyaletinde bir öğrenci velisinin, oğlunun cep telefonun da öğretmenine ait çıplak fotoğrafları görmesi sonucu ortaya çıktı.
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