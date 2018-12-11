İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü Brexit Anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere hükümetinin Brexit Anlaşması'nı oylamak için anlaşmayı 21 Ocak 2019'dan önce parlamentoya sunacağını ve İngiltere hükümetinin AB'den anlaşmasız çıkış hazırlıklarını yarın görüşeceğini açıkladı.
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