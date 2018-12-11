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  • 11.12.2018 14:29
  • Son Güncelleme: 11.12.2018 14:59

... için kritik tarih belli oldu

Başbakanı 'in sözcüsü, İngiltere hükümetinin Anlaşması'nı oylamak için 21 Ocak 2019'dan önce parlamentoya sunacağını açıkladı.

Brexit için kritik tarih belli oldu

Başbakanı 'in sözcüsü Anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere hükümetinin Brexit Anlaşması'nı oylamak için anlaşmayı 21 Ocak 2019'dan önce parlamentoya sunacağını ve İngiltere hükümetinin 'den anlaşmasız çıkış hazırlıklarını yarın görüşeceğini açıkladı.



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