Bugünkü
Takvim

zimmetine 4.5 milyar dolar geçirdi

Taek başına 4.5 milyar dolar götürdü
Malezya hükümet fonu üzerinden yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan iş adamı 'nun yasa dışı işlemleri ABD tarafından ortaya çıkarıldı. FBI soruşturması sonrası zimmete geçirilen paranın 4.5 milyar dolar olduğu belirtildi. Jho'nun bu parayla ünlü model ile aşk yaşadığı, ona çok pahalı bir piyano hediye ettiği öğrenildi. Leonardo di Caprio'ya Marlon Brando'nun 1954'te almayı reddettiği Oscar ödülünü verdiği belirlendi. lı işadamının ayrıca değerleri 200 milyon doları aşan iki Monet ve bir Picasso tablosu, 'ta 31 milyon dolarlık bir daire, 25 milyon dolarlık bir jet ve 250 milyon dolarlık özel yapım bir yat aldığı da öğrenildi.



Malezyalı işadamı, manken Miran Kerr'e milyon dolarlık hediyeler aldı.



Jho, Picasso'nun Nature Morte au Crâne de Taureau tablosunu da aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriLow Taek Jho zimmetine 4.5 milyar dolar geçirdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar