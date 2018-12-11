Malezya hükümet fonu üzerinden yolsuzluk yaptığı ortaya çıkan iş adamı Low Taek Jho'nun yasa dışı işlemleri ABD tarafından ortaya çıkarıldı. FBI soruşturması sonrası zimmete geçirilen paranın 4.5 milyar dolar olduğu belirtildi. Jho'nun bu parayla ünlü model Miranda Kerr ile aşk yaşadığı, ona çok pahalı bir piyano hediye ettiği öğrenildi. Leonardo di Caprio'ya Marlon Brando'nun 1954'te almayı reddettiği Oscar ödülünü verdiği belirlendi. Malezyalı işadamının ayrıca değerleri 200 milyon doları aşan iki Monet ve bir Picasso tablosu, New York'ta 31 milyon dolarlık bir daire, 25 milyon dolarlık bir jet ve 250 milyon dolarlık özel yapım bir yat aldığı da öğrenildi.
Malezyalı işadamı, manken Miran Kerr'e milyon dolarlık hediyeler aldı.
Jho, Picasso'nun Nature Morte au Crâne de Taureau tablosunu da aldı.
Malezyalı işadamı, manken Miran Kerr'e milyon dolarlık hediyeler aldı.
Jho, Picasso'nun Nature Morte au Crâne de Taureau tablosunu da aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.