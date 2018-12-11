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  • 12.12.2018 05:03

'da "kırmızı yelekliler" eylem yapacak

'da "sarı yelekliler"den sonra şimdi de "kırmızı yelekliler" sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Avrupaya şok üstüne şok! Şimdi de...

"Kırmızı yelekliler" tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenlenceği belirtildi.

Açıklamada, 'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinin 'da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle "kırmızı yelekli" hareketi başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yıllardır süren kötü yönetiminin artık sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda'nın inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

Hollanda'da iki haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan sarı yelekliler, Birleşmiş Milletler Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto ediyor.

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