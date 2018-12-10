Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda sırra kadem bastı. Kaşıkçı'nın Arabistan'dan gönderilen 15 kişilik infaz timi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İnfaz emrinin ise Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan geldiği yönünde şüpheler arttı. New York Times gazetesi ABD Başkanı Turmp'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile Selman arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyan bir haber yayımladı. Haberde Kushner'in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile özel ve resmi olmayan görüşmeler yaptığı aktarıldı. Kushner'in Veliaht Prens Selman ile 10 Ekim'de bir kez resmi olarak görüştüğü ancak ikilinin gayri resmi bir şekilde görüşmeye devam ettiği yazıldı. New York Times, "Kushner, Kaşıkçı cinayetine ilişkin prense fırtınayı dindirmesi ve daha fazla utanç verici eylemlerden kaçınması yönünde tavsiyeler verdi" ifadelerini kullandı.
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