Tüm zamanların en büyük uyuşturucu baronlarından biri olan Pablo Escobar, 1993 yılında girdiği bir çatışmada hayatını kaybetti. Hakkında diziler ve filmler çekildi. Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Escobar'ın oğlu Juan Pablo Escobar ise babasının izinden gitmeyi reddetti ve dünya çapında barış ve uzlaşma için mücadele etti.
Yazdığı kitaplarla babasının gerçek yüzünü anlatan Juan Pablo Escobar, "Oğlu olarak, Pablo Escobar hakkındaki gerçekleri anlatma vazifesini üstlenmek zorunda kaldım. Bunları anlatmak bana hiçbir fayda sağlamıyor. Aksine benim anlatığım Escobar, film ve dizilerde anlatılan Escobar'dan daha kötü birisi" dedi.
Yazdığı kitaplarla babasının gerçek yüzünü anlatan Juan Pablo Escobar, "Oğlu olarak, Pablo Escobar hakkındaki gerçekleri anlatma vazifesini üstlenmek zorunda kaldım. Bunları anlatmak bana hiçbir fayda sağlamıyor. Aksine benim anlatığım Escobar, film ve dizilerde anlatılan Escobar'dan daha kötü birisi" dedi.
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