



Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı'nın (UNAIDS) Başkanı Michel Sidibe de dahil üst düzey yöneticilerinin, kurumdaki "sistematik cinsel taciz, suistimal ve zorbalığı" engellemekte başarısız olduğu bildirildi.

AIDS'i 2030 yılına kadar tamamen bitirmeyi hedefleyen UNAIDS'te yönetim krizi yaşanıyor.

UNAIDS Başkanı Malili Sidibe'nin, kurumdaki cinsel saldırı iddialarına karşı kurmak zorunda kaldığı Bağımsız Uzmanlar Heyeti'nin açıkladığı yeni rapor, gözleri Cenevre merkezli kuruluşa çevirdi.



