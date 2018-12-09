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  • 09.12.2018 14:21
  • Son Güncelleme: 09.12.2018 14:58

: 'da uçak düştü

'ın doğusunda bir uçak düştü. Verilen ilk bilgiye göre uçakta bulunan en az 5 yerel hükümet yetkilisinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sudanda uçak düştü

'ın yerel basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Gedaref eyaletinin valisi ve diğer Sudanlı yetkilileri taşıyan uçak düştü.

Vali Mirghani Salih'in içinde bulunduğu uçaktan, Galabat şehrine gitmek için havalandıktan sonra havaalanına iniş esnasında düştü. Uçağın dan sonra alev aldığını belirten kaynaklar, kaza sonucu Salih ve diğer yetkililerin öldüğünü rapor etti.

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