Sudan'ın yerel basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Gedaref eyaletinin valisi ve diğer Sudanlı yetkilileri taşıyan uçak düştü.

Vali Mirghani Salih'in içinde bulunduğu uçaktan, Galabat şehrine gitmek için havalandıktan sonra havaalanına iniş esnasında düştü. Uçağın kazadan sonra alev aldığını belirten kaynaklar, kaza sonucu Salih ve diğer yetkililerin öldüğünü rapor etti.