Fransa'da çıkan ve cumartesi günü daha da şiddetlenen olaylarda 974 kişinin gözaltına alındı ve 17'si polis 118 kişinin yaralandı.



PARİS 'GEZİ'Sİ

Türkiye'de 2013 yılında yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da görüyoruz. 'Duran adam', 'Kırmızılı Kadın' şimdi de piyano çalan adam Paris'te kendini gösterdi.

AYNI SENARYO

Her geçen gün benzer sembolleri AB'de görürken, bunlardan yenisine Piyano Çalan Adam sembolü eklendi.

*Gezi olaylarında da Taksim meydanında piyano çalan adam figürü karşımıza çıkmıştı.