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  • 09.12.2018 12:46

'te Gezi'den tanıdık manzara! Şimdi de piyano çalan adam

'da son 10 gündür sokakları birbirine katan "", dün de sokaklarındaydı. Protesto gösterileri sırasında Türkiye'den de tanıdığımız manzaralar objektiflere takıldı. olayları sırasında gördüğümüz piyano çalan adam Paris'te de kendini gösterdi.

Pariste Geziden tanıdık manzara! Şimdi de piyano çalan adam

'da çıkan ve cumartesi günü daha da şiddetlenen olaylarda 974 kişinin gözaltına alındı ve 17'si polis 118 kişinin yaralandı.

PARİS 'GEZİ'Sİ
Türkiye'de 2013 yılında yaşadığımız 'Gezi' olaylarında yaşanan senaryoların benzerinin Fransa'da da görüyoruz. 'Duran adam', 'Kırmızılı Kadın' şimdi de piyano çalan adam 'te kendini gösterdi.

AYNI SENARYO
Her geçen gün benzer sembolleri AB'de görürken, bunlardan yenisine Piyano Çalan Adam sembolü eklendi.

*Gezi olaylarında da Taksim meydanında piyano çalan adam figürü karşımıza çıkmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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