Meghan partisi!

ABD'li oyuncu Meghan Markle, Prens Harry'nin gönlünü çaldı. 19 Mayıs'ta yapılan düğünün ardından Sussex Düşesi unvanını aldı. Ancak hal ve tavırlarıyla şimdiden sarayı bunalttı. Kraliyet kurallarını hiçe sayan Meghan, eltisi Kate Middleton ile birlikte yaşamak istemediği için Kensington Sarayı'ndan taşınacağını açıkladı. Son olarak saraydan gizli yılbaşı partisi yaptı. Partiye Kate Middleton ve Prens William'ın çağırılmaması "Kardeşler arasındaki kavga büyüyor" yorumu yaptırdı.
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