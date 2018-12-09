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Meghan partisi!

Meghan partisi!
ABD'li oyuncu Meghan Markle, 'nin gönlünü çaldı. 19 Mayıs'ta yapılan düğünün ardından Sussex Düşesi unvanını aldı. Ancak hal ve tavırlarıyla şimdiden sarayı bunalttı. Kraliyet kurallarını hiçe sayan Meghan, eltisi ile birlikte yaşamak istemediği için 'ndan taşınacağını açıkladı. Son olarak saraydan gizli yılbaşı partisi yaptı. Partiye Kate Middleton ve 'ın çağırılmaması "Kardeşler arasındaki kavga büyüyor" yorumu yaptırdı.
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