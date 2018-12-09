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  • 09.12.2018 17:07
  • Son Güncelleme: 09.12.2018 17:11

'dan Başkanı 'a çok sert yanıt

Başkanı 'ın 'da devam eden eylemleri ile ilgili yaptığı açıklamalara, Paris yönetiminden çok sert tepki geldi.

Fransadan ABD Başkanı Donald Trumpa çok sert yanıt

hükümetinden yapılan açıklamada, Başkanı 'ın eylemlerine ilişkin yorumlarına yanıt verildi.

Paris yönetimi, "Trump, Fransız siyasetine burnunu sokmamalı" dedi.


*Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da dün yapılan gösteriler devam ederken, "Paris Anlaşması, Paris'e pek yaramıyor. Fransa'nın tamamında protestolar ve isyanlar var. İnsanlar doğayı korumak için üçüncü dünya ülkelerine fazla para ödemek istemiyor. 'Biz Trump'ı istiyoruz!" diye bağırıyorlar. Fransa'yı seviyorum" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.

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