Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yorumlarına yanıt verildi.
Paris yönetimi, "Trump, Fransız siyasetine burnunu sokmamalı" dedi.
*Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
TRUMP NE DEMİŞTİ?
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da dün yapılan gösteriler devam ederken, "Paris Anlaşması, Paris'e pek yaramıyor. Fransa'nın tamamında protestolar ve isyanlar var. İnsanlar doğayı korumak için üçüncü dünya ülkelerine fazla para ödemek istemiyor. 'Biz Trump'ı istiyoruz!" diye bağırıyorlar. Fransa'yı seviyorum" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.
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